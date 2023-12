League of Legends, un cosplay di Briar ancora affamata dopo il pranzo natalizio

Un'annata travolgente è pronta a lasciare spazio a una ventata di cambiamenti e ulteriori contenuti. In procinto di festeggiare il suo 15° anniversario, il MOBA di Riot Games prepara la sua community di appassionati al meglio. E come sempre la community di cosplayer resta fedele al roster immenso di League of Legends.

Sono due le principali novità in arrivo. La prima è lo stravolgimento della mappa di League of Legends con la Stagione 2024. Summoner's Rift non verrà solamente migliorata esteticamente, ma anche cambiata nello scenario.

Come sempre, l'anno prossimo Riot concederà un occhio di riguardo al gioco competitivo. Le finali mondiali 2024 di League of Legends si svolgeranno a Londra, ma non prima di un'intensa battaglia tra i migliori team di eSports al globo.

Anche nel 2023 non sono comunque mancate le novità, come ad esempio l'introduzione di nuovi Campioni. Uno di questi nuovi, è il Campione della Landa di League of Legends Briar. Conosciuta con il soprannome di la "fame repressa", è un esperimento fallace della Rosa Nera. Sul campo di battaglia gioca nel ruolo di combattente, dove può esprimere liberamente la sua sete di sangue insaziabile.

In questo cosplay natalizio di Briar da League of Legends la vediamo indossare un costume da babbo natale e controllare il suo appetito insaziabile con la speciale gogna che da sempre l'accompagna. A condividere questa interpretazione è la popolare cosplayer Xenon_Ne AlinMa.