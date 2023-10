League of Legends: un cosplay di Bunny Fortune è una coniglietta da battaglia

I riflettori della community di appassionati sono rivolti verso il Campionato Mondiale di League of Legends, aperto dal gruppo K-Pop New Jeans il 4 ottobre 2023. Mentre i team più competitivi al mondo di sfidano per raggiungere la vetta, la cosplayer Chisai augura buona fortuna a tutti i partecipanti.

Il Campionato Mondiale di League of Legends è stato accompagnato dalla patch 13.19, un aggiornamento che porta novità in termini di bilanciamento e modifiche a numerosi campioni utilizzati soprattutto sulla scena dei gioco professionistico. Sono stati inoltre introdotti altre due linee di aspetti, la Ilusion e il set chroma Trionfo Decennale. Per festeggiare queste novità e i team di eSports, ecco un cosplay di Miss Fortune da League of Legends. Ma avete già ammirato l'edizione per collezionisti di League of Legends per il mondiale 2023?

Sarah Fortune è una cacciatrice di taglie, spietata pirata capitana di Bilgewater nota in tutti i mari per la sua determinazione e la sua bellezza. Dopo aver assistito alla morte dei suoi genitori da parte del re pirata Gangplank, promise vendetta a sé stessa.

Nell'interpretazione condivisa dall'artista, che potete ammirare in calce all'articolo, Miss Fortune indossa l'aspetto esclusivo Coniglietta da battaglia. Tale skin prevede un'armatura diamantata violacea e un paio di orecchie da coniglietta sul capo e sulle due pistole impugnate dalla pirata.