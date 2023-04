League of Legends: un cosplay di Caitlyn in abito blu come in Arcane

League of Legends è uno dei videogiochi più famosi al mondo e presenta una vasta gamma di Campioni, tra cui Caitlyn, lo sceriffo della città di Piltover. Caitlyn è stata uno dei primi Campioni ad essere rilasciati in League of Legends, nel 2011. La sua arma principale è una balestra, con cui può sparare a distanza per danneggiare i nemici.

Recentemente, il mondo di League of Legends è stato portato sul grande schermo con la serie animata di Netflix, Arcane, che esplora il passato dei personaggi e il mondo in cui vivono. La serie ha riscosso un grande successo e ha portato molti nuovi fan al gioco. Oltre V e Jinx, che sono state le due grandi protagoniste, sono apparsi altri personaggi, tra cui proprio Caitlyn, che è stata notevolmente approfondita.

Per questo ora Caitlyn è uno dei personaggi più popolari di League of Legends, non soltanto per le sue abilità ludiche. Assassina a distanza, ha anche una passiva che le permette di fare più danni ai nemici colpiti dai suoi attacchi base. Caitlyn ha anche molte skin popolari, tra cui la skin da poliziotta, e tante altre, ma recentemente nei cosplay a tema League of Legends viene spesso proposta con gli abiti indossati in Arcane.

Infatti, Ksana Stankevich ha proposto proprio questa versione nel suo cosplay di Caitlyn da Arcane. Vestito blu e bianco lungo, guanti, niente cappello e armi, al momento è questa una delle skin più amate del personaggio. Dal gioco, ecco un cosplay di Ahri in rosa, mentre dalla serie viene proposto questo cosplay di Jinx squilibrato.