League of Legends: un cosplay di Caitlyn in costume realizzato da Michi Kyun

I videogiocatori di League of Legends si stanno godendo i recenti cambiamenti apportati al videogioco. Ma oltre i vari buff e nerf, possono contare sull'arrivo di Bel'veth, l'imperatrice del vuoto, l'ennesimo personaggio femminile che vuole imporsi nel meta del MOBA prodotto da Riot Games.

Il grande pubblico conosce però ben poco di questi personaggi che vivono nelle Lande e vanno avanti e indietro nella mappa per accaparrarsi risorse e distruggere le torri poste sul proprio cammino. Con l'arrivo di League of Legends anche in formato seriale grazie all'ottima produzione di Arcane, disponibile su Netflix, una buona fetta di persone ha conosciuto meglio le dinamiche e i rapporti personali di alcuni personaggi scelti.

Tra quelli proposti in Arcane c'è anche Caitlyn, lo sceriffo di Piltover dalla caratteristica di guerriera a distanza, grazie a un fucile che le permette di piazzarsi bene sul campo di battaglia. Nella lore, è una difensore della giustizia insieme a Vi con cui fa sempre partnership. Ma anche lei ha ogni tanto bisogno di una pausa, vediamo quindi questo cosplay di Caitlyn in costume da bagno da League of Legends, così come l'ha ricereata la cosplayer Michi Kyunn.

Xenon ha invece proposto il suo cosplay di Caitlyn col classico vestito di League of Legends.