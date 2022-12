League of Legends, un cosplay di Caitlyn impegnata nel difendere la legge

Su League of Legends sta per arrivare Fischio d'Inizio, un nuovo evento speciale d'inizio stagione che sostituirà il più classico All-Star. In attesa di questa competizione, che porterà a nuove, entusiasmanti sfide, i giocatori del MOBA sviluppato da Riot Games vengono tenuti sott'occhio da un noto sceriffo.

Tra i numerosi protagonisti del cast di League of Legends, questa volta a spiccare è Caitlyn, la migliore agente delle forze dell'ordine di Piltover. Agendo in coppia con Vi, di cui fa da contraltare alla sua impetuosità, libera la città dagli sfuggenti criminali che la abitano.

Lo sceriffo di Piltover è armata con un fucile hextech unico al mondo, ma l'arma che le permette di stare sempre un passo avanti ai suoi criminali è il suo intelletto superiore. Con furbizia, riesce a elaborare complessi tranelli che portano alla cattura dei criminali così stolti da agire nella sua zona di competenza.

Caitlyn è una donna dai capelli di colore blu scuro lunghi fino alla schiena e penetranti occhi verdi. Nel cosplay di Michi_kyunn che trovate in calce all'articolo la vediamo indossare un outfit molto più simile all'aspetto "Sceriffo Caitlyn" che a quello classico. La variante presentata dall'artista consiste in lungo abito scuro abbinato a una cinta e dei lunghi guanti in pelle marrone. Al suo fianco, in questo cosplay di Caitlyn di League of Legends, è immancabile il fucile da cecchino sulla spalla. Vi salutiamo ricordandovi che Riot Games ha lanciato una campagna di beneficenza.