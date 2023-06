League of Legends: un cosplay di Caytilin con indosso la skin Batticuore

Uscito nell'ormai lontano 2009, League of Legends non smette di evolversi. Il team di Riot Games sta infatti lavorando a novità per quanto riguarda le partite Classificate, con l'aggiunta di un livello che si andrà a interporre tra Platino e Diamante, le Sfide Clash e ovviamente l'introduzione di ulteriori Aspetti.

Caytlin non è uno dei 10 Campioni più popolari di League of Legends, ma lo sceriffo di Piltover è comunque uno tra i più apprezzati nell'immenso cast di protagonisti del MOBA. In particolare, la celebre cosplayer Anaelic ha ammesso di amare la sua skin alternativa Batticuore.

Caytlin scende sul campo di battaglia nel ruolo di tiratore sfruttando potenti abilità che danneggiano gli avversari dalla distanza. Altra sua specialità è quella di disseminare trappole sul terreno di gioco per ostruire i movimenti della fazione nemica.

Nota per essere la migliore agente di Piltover, si aggira per le strade della città in coppia con Vi. Al fianco della sua partner intende liberarsi degli sfuggenti criminali che minano la sicurezza dei cittadini di Piltover. Caytlin è dotata di un fucile hextech unico al mondo, ma la sua arma segreta è un intelletto superiore con cui tende imboscate agli stolti che intendono farla franca.

In questo cosplay di Caytlin Batticuore da League of Legends condiviso dall'artista britannica vediamo la tiratrice scelta abbandonare l'uniforme con cui si mette alla caccia dei criminali per indossare un vestito da scolaretta. Pur con ciò, è immancabile il fucile tra le mani.