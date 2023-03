League of Legends: un cosplay di Diana, la sentinella oscura della luna

Anche in questo 2023 il cast di League of Legends continua a espandersi con l'arrivo di nuovi Campioni. L'ultimo arrivato tra i protagonisti del MOBA di Riot Games è Milio, ma a catturare l'attenzione dei fan è Diana, celebrata dalla cosplayer Angie Arrow.

Riot Games supporterà attivamente League of Legends con l'arrivo di numerosi update anche in questo 2023 in cui il titolo festeggerà il suo quattordicesimo anniversario. In attesa di scoprire le promettenti novità in arrivo, gli appassionati di League of Legends possono allietarsi con un bellissimo e oscuro cosplay.

Trovata in fasce tra le braccia dei suoi defunti genitori, Diana fu trovata e cresciuta dai Rakkor, che la consacrarono alla fede Solari. Divenuta un membro della Tribù dell'Ultimo Sole, ricevette un rigoroso addestramento fisico e religioso. Diana passò numerose notti a studiare testi sotto il chiarore della luna, fin quando non venne sorpresa da una illuminazione sul passato. In passato tra i Rakkor era diffusa un'altra fede chiamata Lunari e lei era stata prescelta come ricettacolo.

Diana divenne dunque l'incarnazione del potere della Luna, pervasa dall'essenza del potere dei Lunari. In questo cosplay di Diana da League of Legends, la Campionessa impugna la sua lama a mezzaluna e, indossando una luminosa armatura bianca, osserva il chiarore della luna che illumina la notte.