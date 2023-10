League of Legends: un cosplay di Evelynn abbraccia il suo Spirito Guerriero

Con la fine della stagione estiva, League of Legends ha introdotto un nuovo Campione. L'aggiornamento 13.18 del MOBA sviluppato da Riot Games ha infatti aperto le sue porte a Briar, l'arma vivente fuggita dalla prigionia della Rosa Nera che è pronta a soddisfare la sua immensa fame con il sangue dei combattenti di tutta Runeterra.

Per cogliere al meglio questo cosplay di Evelynn da League of Legends dobbiamo tuttavia fare un passo indietro e tornare all'inizio della stagione estiva. Tra luglio e agosto 2023 in League of Legends si è tenuto l'evento Spirito Guerriero, una sorta di omaggio al genere dei picchiaduro in salsa MOBA.

Spirito Guerriero di League of Legends ha portato in dote nuova modalità di gioco e funzionalità di gameplay, catapultando l'utenza in un mondo in cui i coraggiosi sfidanti hanno potuto dimostrare il proprio valore nel Torneo delle Anime. Attraverso questa competizione gli utenti più esperti hanno potuto ottenere oggetti esclusivi, come boost all'esperienza, un nuovo Campione e personalizzazioni estetiche. Più grande novità di questo evento è stato infatti l'arrivo degli Aspetti Spirito Guerriero.

Nell'interpretazione dell'assassina demoniaca Evelynn, conosciuta a Runeterra anche con il nome di Abbraccio Agonizzante, vediamo infatti la cosplayer Nadyasonika indossare l'Aspetto esclusivo Spirito Guerriero. Evelynn indossa dunque una giacchetta di pelle marrone, un pantalone bianco abbinato a stivali lunghi e un berretto in pieno stile anni '80.