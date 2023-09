League of Legends: un cosplay femminile di Yone, il maestro di spada mascherato

Una nuova stagione eSports sta per essere inaugurata e come sempre in prima fila a rappresentare le sport digitale troviamo League of Legends. Le serie di qualificazione ai Mondiali 2023 di LOL hanno già preso il via, con i pro player di tutto il mondo che si contenderanno la vittoria finale in Corea del Sud.

L'evento Spirito Guerriero di League of Legends, che ha intrattenuto la community di giocatori per tutta l'estate, è giunto al termine e il MOBA di Riot Games resta in attesa di novità. Per l'utenza è il momento di scendere sul campo di battaglia e meritarsi un posto tra i migliori del pianeta. Tra i Campioni che permetteranno di realizzare questo sogno c'è Yone, l'Imperituro.

Yone è un uomo che sin dall'infanzia segue un rigido codice d'onore e che possiede un forte senso del dovere. Il suo carattere era completamente opposto a quello del fratellastro Yasuo, impudente e avventato, ma nonostante ciò i due erano inseparabili.

Yone decise di studiare l'arte della spada, specializzandosi nell'uso di due spade e guadagnandosi il rispetto e la fiducia di tutti. Tuttavia, quando la guerra raggiunse il loro paese, un traumatico evento portò alla morte di Yone, che si risvegliò nel regno degli spiriti impadronito dalla rabbia.

In questo cosplay di Yone da League of Legends vediamo il Campione che gioca nel ruolo di assassino indossare il suo Aspetto predefinito, ossia quello che lascia scoperto il busto, avvolto da nastri, e con la maschera rossa sul volto. Lo scatto condiviso dalla cosplayer Little Kycap è gender bender, per cui in questa interpretazione Yone passa al gentil sesso.