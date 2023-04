League of Legends: un cosplay di Vi in giacca rossa come in Arcane

Prequel degli eventi di League of Legends, nel 2021 ha fatto il suo debutto su Netflix Arcane, anime basato sul videogioco MOBA di Riot Games e che punta i riflettori sulla storia di Vi e Jinx. In attesa di novità sulla seconda stagione di Arcane, la Legge di Piltover torna a fare irruzione nel cuore degli appassionati.

Da non molto gli aNc hanno rappresentato l'Italia alle finale europee degli EMEA Master, ma questa volta bisogna mettere da parte il gioco competitivo per riscoprire gli eventi di Arcane: League of Legends.

Nella serie animata prodotta da Riot Games e Fortiche Production gli spettatori scoprono le origini di due dei personaggi più amati del cast del MOBA, Vi e Jinx. Nel corso delle nove puntate da cui è composta la serie viene raccontato che Vi, il cui nome completo è Violet, è la sorella maggiore di Jinx. Rimadte orfane dopo una ribellione degli abitanti della città sotterranea contro Piltover, vennero cresciute dall'ex-capo dei ribelli Vander. Finita in prigione dopo aver litigato con Powder, che successivamente si farà chiamare Jinx, viene rilasciata grazie all'intervento di Caitlyn Kiramman.

In questo cosplay di Vi da League of Legends troviamo la Zaunita con indosso gli abiti che la caratterizzano durante il corso di Arcane. Senza i suoi giganteschi guanti da combattimento, indossa una giacca rossa e delle fasce per le mani. A condividere l'interpretazione è la cosplayer Rikka Blurhound.