League of Legends: un cosplay di Jinx armata con il lanciarazzi Fishbones

Mentre i nuovi giocatori di League of Legends cercano di approcciarsi al longevo MOBA sviluppato da Riot Games, a dare loro il benvenuto ci pensa Jinx, la Campionessa più rappresentativa del franchise. Ecco la sua folle accoglienza nell'interpretazione condivisa dalla cosplayer Neko Sandra.

L'evento estivo di League of Legends, Spirito Guerriero, rende ancora più bollente la stagione del MOBA. L'universo di Runeterra viene spaccato da un evento che catapulta i giocatori in un mondo variegato, che rende omaggio ai picchiaduro e che vede gli sfidanti del Torneo delle Anime fronteggiarsi in una competizione che permetterà di sbloccare oggetti inediti e un nuovo Campione. A ogni modo, è un cosplay di Jinx da League of Legends che ha catturato la nostra attenzione.

Jinx viene vista per lo più come una pazza che ha accesso a un vasto arsenali di armi pericolose. In passato, tuttavia, era una zaunita innocente, un'inventrice che non riusciva a integrarsi con gli altri. Fu un particolare evento a trasformarla in una mina vagante nota in tutta Runeterra per i suoi atti sconsiderati.

Jinx ama l'anarchia e con i suoi scherzetti si diletta a prendere di mira i cittadini più ricchi di Piltover. Nell'interpretazione condivisa dall'artista vediamo Jinx riporre la sua Pow Pow per imbracciare il più pericoloso Fishbones, un lanciarazzi a forma di squalo con cui semina il panico sul campo di battaglia.