League of Legends: un cosplay di Jinx dalla bravissima Shirogane-sama

League of Legends è un videogioco del 2009 che nel tempo ha aggiunto diversi campioni giocabili e che hanno portato scompiglio sul campo di battaglia. Risale al 2013 l'inserimento di Jinx nel MOBA dei record, con la ragazza dai capelli blu che si presentò immediatamente in modo vulcanico ed esplosivo con tanto di mitragliatrice e lanciarazzi.

Jinx non è stata quindi tra i primi personaggi di League of Legends. Il mondo di Riot Games ha però preso in simpatia il personaggio, consentendole di diventare la protagonista della serie Netflix Arcane, una serie animata che ha dato lustro a personaggi come Vi, Caitlyn e soprattutto Powder, alias Jinx. Sono quindi esplose le manifestazioni di affetto per quest'ultima protagonista dopo l'arrivo della serie sul servizio di streaming, e ciò ha avuto i suoi effetti anche sui cosplay.

La cosplayer e modella russa Shirogane-sama si è dedicata proprio a lei in questo cosplay di Jinx da League of Legends. Come si vede nella foto in basso, Jinx ha uno sguardo particolare, mentre il resto è tutto perfetto e ben realizzato come in Arcane, con tanto di tatuaggi a nuvoletta blu sparsi per il lato destro del corpo.

