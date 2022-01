League of Legends: un cosplay di Jinx creato dalla modella Hane Ame

League of Legends e i suoi campioni sono stati al centro di tante attenzioni nel corso degli anni. Essendo il lavoro di Riot Games uno dei videogiochi più giocati del decennio, sancendo l'ascesa del MOBA insieme a DOTA 2, vuol dire che in tantissimi hanno utilizzato quei personaggi alla ricerca di una vittoria nelle Lande.

Il punto di vista su questi campioni è però cambiato radicalmente nel corso degli ultimi mesi. Il progetto che ha visto insieme Riot Games e Netflix ha infatti portato un grande approfondimento nella lore di League of Legends insieme a una migliore caratterizzazione di alcuni personaggi. Al centro dell'acclamato progetto Arcane c'è Jinx, una delle campionesse utilizzabili nel videogioco e di cui viene narrata la storia.

Il successo di Arcane ha portato tutti a volere di più del personaggio, e così c'è una fila di cosplay dedicati a Jinx presentati in rete sui vari social. Hane Ame, famosa cosplayer che si è concentrata sui cosplay di Komi-san e su tantissimi altri anime, ha deciso di lanciarsi all'avventura nel mondo di League of Legends, proponendo la propria versione di Jinx. La protagonista di Arcane è così sotto i riflettori nelle foto disponibili in basso, che hanno subito ottenuto un buon riscontro tra il pubblico.