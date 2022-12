League of Legends: un cosplay di Jinx invasata e con la pistola puntata

Dopo oltre dieci anni dall'uscita, League of Legends conta un cast di ben 161 Campioni. Tra questi, tuttavia, la più amata dai giocatori è sempre e solo lei, Jinx "La Mina Vagante". Riecco la più folle dei protagonisti del MOBA sviluppato da Riot Games in un nuovo cosplay.

Introdotta in League of Legends nel 2013, da allora Jinx è la preferita della community. Il perché è semplice e può essere riassunto con parole semplici ma d'effetto. Jinx è svitata, bella, avventata e incurante del pericolo.

Un tempo Jinx era una giovane zaunita innocente e dalle idee visionarie. Tuttavia a causa di una tragedia infantile si trasforma nella "mina vagante" maniacale e impulsiva che oggi tutti amano. È nella serie League of Legends: Arcane che scopriamo il passato di Jinx e il suo legame con l'arcinemica Vi.

Jinx, il cui nome di nascita è in realtà Powder, è armata dell'iconica pistola Zapper, di granate esplosive Flame Chompers, di una mitragliatrice Pow-Pow e di un lanciarazzi personalizzato Fishbones. In questo cosplay di Jinx da League of Legends la vediamo però abbandonare queste armi e puntare la pistola contro i nemici con le dita, simulando il gesto. Ad aver realizzato questa fantasica e fedelissima interpretazione è la cosplayer xAndrastax. Vi salutiamo lasciandovi ai prossimi cambiamenti di League of Legends programmati da Riot Games.