League of Legends: un cosplay di Jinx, la protagonista di Arcane

Passano gli anni ma League of Legends continua a rinnovarsi. Nella Landa, i videogiocatori si affrontano sempre con personaggi nuovi o reworkati, ribilanciati in modo tale da rendere più eque le varie partite e combinazioni. Tutti i personaggi più o meno hanno il loro utilizzo, ma nel grande pubblico qualcosa è cambiato ultimamente.

Mentre i pro player scelgono i personaggi con altri obiettivi e intenzioni, la serie Arcane ha sdoganato League of Legends e ha sicuramente incentivato a fare attenzione a personaggi come Jinx e Vi, le due sorelle che nella serie di Netflix hanno fatto la loro figura. Mentre nel MOBA di Riot Games le due sono presenti ormai da anni, in rete si sono moltiplicati i riferimenti alle due, in particolare a Jinx che sembra aver avuto un boost di popolarità.

Direttamente da Piltover, la cosplayer Farah si lancia in azione con un folle cosplay di Jinx, rispecchiando in tutto e per tutto il personaggio della serie TV. Si intravedono i tatuaggi a forma di nuvole azzurre sul corpo, mentre il vestito ben realizzato e fedele, le espressioni e le pose danno un tocco in più.

Intanto, a 2022 ormai iniziato, si preparano anche le squadre italiane di League of Legends per la prossima stagione competitiva.