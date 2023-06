League of Legends: un cosplay di Jinx dallo sguardo sconsiderato e folle

È già passato un decennio dall'arrivo della localizzazione italiana su League of Legends e per celebrare questa ricorrenza il game director di Riot Games ha parlato ai nostri microfoni del passato e del futuro dell'iconico e popolare MOBA.

League of Legends non smetterà di evolversi. Nel corso dei prossimi mesi arriveranno infatti altri Campioni che esploreranno meccaniche inedite e nuovi contenuti, tra cui una nuova, spettacolare modalità. In attesa che lo studio riveli informazioni maggiormente dettagliate, si comincia a parlare delle finali del Worlds 2024 di League of Legends. League of Legends è già un leader globale degli eSports e el futuro del celeberrimo titolo di Riot Games risiederà ancora nel gioco competitivo.

A ogni modo, ad attirare l'attenzione della community è stato un favoloso photoshoot condiviso sui social media dalla cosplayer Carry Key. Nella serie di scatti da lei pubblicati sulla pagina ufficiale Instagram torniamo al fianco del Campione di League of Legends più amato del pubblico, nonché volto femminile della serie.

In questo cosplay di Jinx da League of Legends ritroviamo la Zaunita mina vagante pronta a far parlare di sé con una delle sue pirotecniche esplosioni. Nelle foto dell'artista viene sottolineato lo sguardo folle e sconsiderato di Jinx, la quale agirà con impulsività per contrastare la noia e regalare al mondo il suo pandemonio personale.