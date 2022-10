League of Legends: un cosplay di Leona, la guerriera dell'eclissi lunare

Mentre il Worlds 2022 prosegue con la fase a gruppi, la community di League of Legends guarda anche oltre gli eSports. A catturare l'attenzione dei fan è Leona, l'alba raggiante, che da protettrice del Monte Targon è finita a combattere per l'evento internazionale Pixel Mania.

Il futuro dell'Italia in League of Legends prende il nome di Mack Esports, ma ora è tempo di lasciare da parte le competizioni ufficiali per dare spazio a un altro tipo di gara. Nel corso del Pixel Mania Event è infatti stata avvistata Leona, l'alba raggiante, pronta a sfidare le altre cosplayer presenti durante la manifestazione fotografica.

Leona è una guerriera sacra dei Solari che brandisce la Lama dello zenith e lo Scudo dell'alba per impedire che il Monte Targon venga attaccato dagli invasori. In questo cosplay di Leona da League of Legends, vediamo la guerriera fonte di luce indossare l'aspetto Eclissi Lunare. Dunque, la sua armatura non è più dorata, ma completamente nera, come il colore della morte di coloro che osano invadere le sue terre.

A interpretare Leona è la cosplayer Instagram hasenmaedchen_, che come la protagonista del MOBA di Riot Games ha una carnagione chiara e uno sguardo che ardono del potere dell'incarnazione celeste. Lo scatto è stato condiviso sui social dal professionista Aleksander Photograpgy, che ha fotografato la modella su uno sfondo boschivo.