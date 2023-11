League of Legends: un cosplay di Miss Fortune Arcade in sala giochi da Michaela Lee

Mentre il primo brano degli Heartsteel accompagna i match su League of Legends, il titolo MOBA di Riot Games continua a guardare avanti promettendo grandiose novità. Ad accompagnarci in questo viaggio nel mondo di Runeterra è questa volta la celebre cosplayer Michaela Lee.

Riot Games è stata protagonista a Lucca Comics & Games 2023 con una serie di dirette avvincenti che hanno puntato i riflettori sui Mondiali 2023 di League of Legends. Il torneo eSports che coinvolge i migliori team professionistici da tutto il mondo porterà laute ricompense anche ai giocatori grazie alla sfida dei Pick'em.

La più grande delle novità è tuttavia arrivata negli ultimi giorni. La seconda stagione di Arcane arriverà su Netflix nel 2024. Sarà dunque nel corso del prossimo anno che farà il suo debutto il sequel della serie animata che nel 2021 ha entusiasmato il pubblico raccontando il passato delle sorelle zaunite Jinx e Vi.

In attesa di scoprire come Netflix ci stupirà con questa seconda stagione e come potrebbe proseguire il viaggio di Jinx, è un cosplay di Miss Fortune da League of Legends a catturare l'attenzione. Negli scatti condivisi sui social dall'artista vediamo la cacciatrice di taglie Sarah Fortune indossare l'Aspetto Arcade, che da temuta piratessa dei mari la trasforma in una nerd impegnata in sala giochi.