League of Legends: un cosplay di Miss Fortune bastoncino zuccherato ci augura buone feste

In attesa di scoprire in quale paese si terranno gli MSI e Worlds 2023 di League of Legends, la community di giocatori del MOBA di Riot Games si gode le festività natalizie. Ad augurare buone feste ai fan è la più temuta cacciatrice di taglie di tutta Bilgewater.

A fine gennaio 2023 su League of Legends comincerà l'EMEA Championship e i professionisti hanno già cominciato la loro preparazione. Miss Fortune ci ricorda tuttavia che anche nel mondo fantasy del videogioco sta per arrivare il natale.

Miss Fortune, alias di Sarah Fortune, trascorse l'infanzia nella fucina di Bilgewater, dove imparò a produrre intere partite di armi da fuoco assieme alla madre. La vita di Fortune cambiò quando Gangplank uccise sua madre per rubare due pistole portentose. Sarah sopravvisse all'assalto e giurò a se stessa di vendicarsi di colui che si era dichiarato re dei predoni di Bilgewater. Compiuta la sua missione vendicativa divenne capitano della Sirena.

In questo cosplay di Miss Fortune da League of Legends vediamo la cacciatrice di taglie abbandonare momentaneamente il suo ruolo. Nel cosplay di Angelina Chernyak la protagonista indossa infatti l'aspetto da Bastoncino Zuccherato. Miss Fortune indossa un vestito da babbo natale e impugna una pistola a pietra focaia simile proprio ad un bastoncino zuccherato.