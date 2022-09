League of Legends: un cosplay di Miss Fortune a caccia di tesori

LoL Esports e Lil Nas X hanno presentato l’inno del Campionato Mondiale 2022 di League of Legends e l’hype della community è alle stelle. In attesa che le squadre si affrontino, e che venga decretato il vincitore di questa nuova edizione del torneo, la community dei cosplayer rende tributo al titolo MOBA sviluppato da Riot Games.

Il programma dei Mondiali 2022 di League of Legends promette scintille. La competizione si concluderà il 5 novembre a San Francisco, dove verrà incoronata la squadra più forte al mondo. Prima che la sfida cominci in via ufficiale, Miss Fortune ha rubato la scena.

In questo cosplay di Miss Fortune da League of Legends ammiriamo la spietata capitana di Bilgewater, conosciuta in tutti i mari per la sua bellezza e determinazione. Costretta ad assistere al massacro della sua famiglia da parte del re dei pirati Gangplank quando era ancora una bambina, anni dopo si è vendicata uccidendolo e facendo saltare in aria la sua nave. Sarah Fortune non ha paura di sporcarsi le mani di sangue e così facendo è riuscita a imporsi tra i pirati.

A rendere tributo a Miss Fortune è la cosplayer Shermie. Sul suo Instagram @shermie_cos vediamo una foto della bella cacciatrice di taglie mentre indossa l’aspetto alternativo Capitana Fortune. Non fatevi ingannare dalle apparenze, armata di una coppia di pistole da pirati a pietra focaia è pronta a ridurre in cenere chiunque osi sfidare il suo dominio dei mari.