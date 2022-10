League of Legends: un cosplay di Vi in posa perfetta come in Arcane

In League of Legends ci sono una miriade di personaggi. Nel corso degli anni, oltre dieci di continui aggiornamenti del MOBA, la casa produttrice ha aggiunto tante peculiarità e soprattutto Campioni, ovvero gli individui che i giocatori possono utilizzare per darsi battaglia. Ce ne sono davvero tanti, oltre un centinaio tra cui scegliere.

Mentre si avvicina il ritorno di Drago Chemtech, negli ultimi tempi l'equilibrio tra Campioni si è alterato. Se da una parte ci sono sempre stati sbilanciamenti - sia nella forza che nella popolarità - a favore o contro certi individui, negli ultimi tempi è entrato in gioco anche Arcane, la serie TV creata da Netflix che amplia il mondo di League of Legend. Protagonisti di questa gemma animata che adatta il mondo creato da Riot Games sono soltanto alcuni dei Campioni utilizzabili nelle lande.

In primis c'è Vi, sorella di Jynx e personaggio maggiore della serie. In Arcane, Vi ha un ruolo fondamentale. L'abitante dei bassifondi però non si limita ad apparire nella serie e nel videogioco, come dimostra l'interpretazione di Any Veb su Instagram. La cosplayer ha realizzato questo cosplay di Vi in posa perfetta, mentre in altri post mostra anche il processo di preparazione del personaggio, il prima e il dopo e qualche espressione più particolare.

E per cambiare, c'è anche un cosplay di Riven sempre da League of Legends.