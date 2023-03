League of Legends: un cosplay di Vi in posa plastica come in una schermata di caricamento

Da pochi giorni League of Legends ha dato il benvenuto al primo Campione del 2023, Milio, l'Assioma del Fuoco che controlla le sue fiamme con gentilezza per far piazza pulita dei suoi avversari. Ma se League of Legends è ormai parte integrante della cultura pop parte del merito è da ricondursi a Vi, protagonista della serie Arcane.

Il prossimo update del 2023 di League of Legends arriverà il 22 marzo, ma al momento ancora non si sa nulla sul changelog di questa patch. In attesa di informazioni da parte di Riot Games, la community di appassionati viene sorpresa da un insolito, ma interessante interpretazione condivisa dalla cosplayer Melamori.

Parte del roster di League of Legends sin dal 2012, Vi è una della Campionesse più apprezzate dal fandom, tanto da guadagnarsi il ruolo di protagonista principale della serie animata Arcane: League of Legends al fianco della folle e celeberrima Jinx.

Vi proviene da una delle zone più povere di Zaun e sin da ragazza ha dovuto imparare a sopravvivere con l'astuzia e la forza. La zaunita si distingue per il suo codice morale, ma dopo una tumultuosa vicenda svanì per nulla per diversi anni. In seguito alla sua riapparizione, venne arruolata nei Guardiani come partner di Caitlyn. La storia di Vi viene approfondita in Arcane, dove il pubblico scopre il suo legame di sangue con Jinx.

In questo cosplay di Vi da League of Legends ritroviamo la "Legge di Piltover" in posa plastica come se fosse in una schermata di caricamento del videogioco. Con i suoi due giganteschi Guanti Atlas da combattimento che incrementano la sua forza fisica in modo sovrumano, Vi è pronta alla lotta al crimine.