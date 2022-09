League of Legends: un cosplay di Vi pronta a farsi strada nei bassifondi

I Campioni di League of Legends sono stati protagonisti di tante sfide nelle Lande, quell'area messa a disposizione da Riot Games ai suoi giocatori. Così, negli anni, ci sono state tante sfide con combinazioni sempre uniche, alcune anche su palcoscenici importanti, come confermano i nuovi tornei di League of Legends.

Alcuni di questi non sono stati protagonisti soltanto delle battaglie cinque contro cinque nei territori di League of Legends. Molti hanno infatti una lore che nella creatura di Riot Games non è stata troppo approfondita, ma a rimediare ci ha pensato uno degli ultimi prodotti sfornati da Netflix. Questa estate è stata infatti l'estate di Arcane - League of Legends, che ha scelto di mettere sotto i riflettori alcuni personaggi specifici e le loro condizioni.

La cosplayer italiana Gaia Giselle, una delle più famose e brave dell'ambiente nostrano, ha realizzato un cosplay di Vi da Arcane. Ha scelto così una delle figure più importanti della serie insieme a Jynx. In questa foto scattata, Vi si prepara a combattere nei bassifondi anche senza l'aiuto della sua attrezzatura meccanica. Costume replicato nei minimi dettagli e posa perfetta lo rendono un cosplay davvero azzeccato a tema League of Legends.

E sempre seguendo questo tema, c'è anche un cosplay di Caitlyn molto estivo.