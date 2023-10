League of Legends: un cosplay di Qiyana True Damage maneggia la sua lama circolare

Dopo le K/DA, un'altra band virtuale nasce con League of Legends. Parliamo degli Heartsteel, un gruppo composto dai campioni più amati dalla community del MOBA di Riot Games, che fa il debutto proprio nella giornata odierna sulle principali piattaforme streaming musicali. Con il loro brano in sottofondo, ecco la cosplayer Kikyo Nightrey in azione.

Oltre al progetto musicale, il team di Riot Games porta avanti la scena della competizione mondiale. In League of Legends ha avuto inizio il Pick'em Mondiali 2023 AWS, una nuova sfida dedicata agli eSports che permetterà di ottenere premi unici. Attraverso un sistema denominato Sfera di Cristallo, i giocatori potranno analizzare il meta dei Mondiali facendo una propria previsione sull'evento di League of Legends.

A prendersi i riflettori, tuttavia, non è alcuno dei due interessanti progetti citati, ma un riuscitissimo cosplay di Qiyana da League of Legends. Mentre architetta un piano spietato per prendersi il trono del seggio degli Yun Tal, dalla città giungla di Ixaocan Qiyana si è spostata al Romics 2023.

Qiyana è l'ultima in ordine di successione, ma è decisa ad affrontare chiunque ostacoli la sua scalata al vertice. Il più grande elementalista nella storia di Ixaocan, d'altronde, merita un proprio impero. Nella bellissima interpretazione condivisa sui social dall'artista italiana Qiyana indossa l'Aspetto True Damage Edizione Prestigio e maneggia la sua lama circolare.