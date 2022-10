League of Legends: un cosplay di Riven dall'italiana Sweet Angel cessa il suo esilio

Il Campionato Mondiale di League of Legends si è aperto con una prima giornata da cui Fnatic e MAD Lions escono vincitori. L'esordio della massima competizione internazionale del MOBA sviluppato da Riot Games ha destato l'attenzione della community di cosplayer, che sui social omaggia i vari protagonisti del cast.

Anche l'Italia è protagonista ai Mondiali 2022 di League of Legends grazie alla cosplayer Sweet Angel, conosciuta su Instagram con il nickname di @miciaglo. L'artista nostrana, attraverso la pagina di Aleksander Photography, ha infatti condiviso una sua personalissima interpretazione di Riven, colei che un tempo era al comando delle truppe a Noxus.

Convinta della sua causa e brutalmente efficace in battaglia, Riven entrò in possesso di una leggendaria spada runica. Sul fronte di Ionia, però, la fiducia di Riven verso la sua patria si infranse. Ormai non più legata all'impero, venne esiliata in una terra che un tempo provò a conquistare. Ora vaga nel deserto, affiancata solamente dalla sua lama, in cerca di una via per espiare i peccati che non riesce a perdonarsi.

In questo cosplay di Riven, l'esiliata da League of Legends, l'abile guerriera ha rinunciato anche alla sua armatura. Ormai priva di difese, coperta da un top bianco che incrocia sul collo, è però ancora incatenata. Come sempre, brandisce il suo spadone runico. E voi che ne pensate di questo scatto realizzato dall'artista nostrana in occasione del Rimini Comix?