League of Legends: un cosplay di Samira, la strategia della rosa del deserto

Il recente ban di Luca 'Brizz' Brizzante dai giochi Riot Games continua a far discutere la community, che però è alle prese con un'intensa stagione estiva in League of Legends. A rendere ancora più calde queste ultime settimane d'estate ci pensa la community dei cosplayer.

Manca ormai pochissimo alla fine dell'evento Spirito Guerriero in League of Legends. Questo torneo 1 vs 1, che intrattiene l'utenza da oltre un mese e che celebre il genere dei picchiaduro, ha introdotto nuove modalità di gioco, un set inedito di aspetti, funzionalità di gameplay e tanto altro. La festa che si è svolta a Runeterra sta però per giungere al termine e la cosplayer Alifia Simonin ci riporta alla realtà.

L'artista, alle prese con l'evento tutto italiano Il Volta, pianifica una strategia per questi ultimi mesi del 2023. In questo cosplay di Samira da League of Legends, infatti, vediamo la rosa del deserto elaborare un piano d'azione per conquistare il campo di battaglia.

Samira è una Campionessa che gioca nel ruolo di Tiratore. Con la sua sicurezza incrollabile, è alla ricerca di nuove battaglie per guardare la morte negli occhi e sfidarla. Armata di pistole a polvere pirica e di una spada su misura, indossa una benda sull'occhio destro.