League of Legends: un cosplay di Seraphine, la cantante immersa nei suoi so

La patch 12.21 ha introdotto diverse novità in League of Legends, ma la community di appassionati è anche concentrata sui numerosi e meravigliosi cosplay che ruotano attorno al MOBA di Riot Games. L'ultimo a catturare l'attenzione dei fan è uno incentrato su una cantante con un grande sogno.

La fase finale del League of Legends Worlds 2022 si è chiusa con la supremazia delle squadre coreane e cinesi, e mentre lo scontro prosegue gli utenti hanno rivolto lo sguardo sui social, dove un cosplay di Seraphine da League of Legends sta catturando le luci del palco.

Nativa di Piltover, Seraphine è in grado di percepire le anime altrui. Travolta dai suoni che un tempo erano per lei caos, è riuscita a trasformarli in una sinfonia che funge da ispirazione. Seraphine canta per il mondo, esibendosi per le città sorelle e ricordando che insieme sono tutti più forti.

A interpretare Seraphine, la cantante sognatrice è la cosplayer Lina, conosciuta su Instagram con il nome utente di @lyvlas. Sul suo profilo ha condiviso uno scatto in cui assume l'aspetto di Seraphine K/DA All Out Stella Nascente in versione Bunny, costume alternativo in cui la protagonista indossa un body di colore azzurro e sul capo delle orecchiette da coniglietta.