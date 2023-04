League of Legends: un cosplay di Seraphine immersa nel suo canto dell'oceano

Tante sono le novità in arrivo a Napoli Comicon 2023 per i 10 anni di League of Legends in Italia. Il celeberrimo MOBA sviluppato da Riot Games verrà celebrato con eventi e cosplay a tema, come quello che la cosplayer Alexy Sky ha condiviso in anteprima assoluta.

Mentre la community di videogiocatori si gode le abilità del primo Campione del 2023 di League of Legends, Milio la Fiamma Gentile che padroneggia l'Assioma del fuoco, i cosplayer invece rendono omaggio agli oltre 160 personaggi giocabili. In particolare, la citata cosplayer ha vestito i panni di Seraphine.

Originaria di Piltover e nata da genitori zauniti, Seraphine ha il dono di sentire le anime altrui. L'intero mondo canta per lei, e di tutta risposta lei canta per il mondo. Se in gioventù era travolta da quei suoni, ora invece le fanno da ispirazione. Il caos è per lei sinfonia. La Campionessa che gioca nel ruolo di Mago si esibisce per le città sorelle ricordando che insieme si è più forti e che ciò dona un potenziale senza limiti.

In questo cosplay di Seraphine da League of Legends ritroviamo la campionessa dagli occhi azzurri e la folta chioma arancio raccolta in una coda con indosso l'Aspetto "Canto dell'Oceano (edizione prestigio)". Il set condiviso dall'artista mostra Seraphine in varie pose, ricordando agli spettatori questa bellissima skin.