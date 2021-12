League of Legends: un cosplay di Seraphine della russa Shirogane pronta per Natale

Di certo la rivoluzione di Arcane ha portato una ventata d'aria fresca per League of Legends. Il MOBA dei record di Riot Games è ancora sulla cresta dell'onda nonostante la nascita negli ultimi anni di tanti competitor free to play, ma ha deciso comunque di rinnovarsi arrivando in altri media, e facendo tra l'altro centro come confermato da Netflix

Questa serie TV ha messo bene in mostra alcuni personaggi dell'universo di League of Legends dotandoli di una storia stratificata e un carattere deciso e carismatico. Non è un caso se sono nati tanti cosplay su Jinx o su Vi, le due prime protagoniste di Arcane, negli ultimi tempi. Ma non vanno dimenticati gli altri personaggi che popolano le Lande create da Riot nell'ultimo decennio e che ancora oggi si danno battaglia in gruppi da cinque.

Seraphine non è uno dei personaggi più vecchi di League of Legends ma comunque è riuscita ad accaparrarsi alcuni giocatori. La cantante sognatrice ha spopolato molto tra le cosplayer che negli ultimi tempi l'hanno proposta spesso in varie vesti. E, visto che siamo in periodo natalizio, la cosplayer russa Shirogane-sama ha deciso di lanciare una versione di Seraphine pronta per Natale in questo cosplay.

Con un vestito bianco e rosso, questa potrebbe suggerire a Riot una nuova skin per Seraphine.