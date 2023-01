League of Legends: un cosplay di Soraka in versione natalizia

Inizia il 2023 e quindi inizia un'altra stagione per League of Legends. Ancora una volta, gli oltre cento Campioni creati fino a ora da Riot Games si aggirano per le Lande in squadre cinque contro cinque. Ormai questi tengono impegnati da un decennio tanti videogiocatori, con LoL che rimane anche ora uno dei videogame più streammati in rete.

Ovviamente ci sono i Campioni preferiti e quelli più viabili a seconda delle varie composizioni del gruppo. I pro di League of Legends hanno i loro eroi preferiti, e sicuramente vengono emulati da molti che vorrebbero raggiungere il loro livello. In elenco, non c'è Soraka, la figlia delle stelle che combatte da lontano con magie e supporta il gruppo fin dal 2009. Un tempo lunghissimo che ha reso sicuramente Soraka un personaggio molto giocato, ma comunque non abbastanza forte da essere utile ad altissimi livelli professionistici.

Rimane il fatto però che questa aliena celestiale dalla pelle violacea e dal corno bianco è abbastanza amata. Lo dimostra anche la decisione di Yugoro Forge di realizzare un cosplay natalizio a tema League of Legends con lei al centro. Scompare la pelle violacea, lasciando il posto a un semplice color carne, ma rimane il corno al centro della fronte così come i lunghi capelli bianchi. Ovviamente, il vestito soprattutto è stato modificato per adattarsi alle festività natalizie che ormai stanno finendo.

Questo cosplay di Soraka natalizio da League of Legends riesce comunque a dare un piglio diverso al personaggio e che per ora non è stato ancora inserito da Riot Games come skin. Vi piacerebbe averla così?