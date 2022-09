League of Legends: un cosplay di Xayah dall'italiana Mochichuu inneggia la ribellione

I Mondiali 2022 di League of Legends sono vicinissimi e la tensione comincia a salire nell'aria. La competizione, che comincerà dal 29 settembre, vedrà sfidarsi oltre 100 squadre professionistiche. Tra queste, solo una potrà ottenere la vittoria. Ad alleggerire gli animi ci pensa la community italiana dei cosplay!

Se Lil Nas X sarà il Presidente dei Mondiali 2022 di League of Legends, la nostrana Caterina Rocchi è colei che smorza tutti gli attriti. Conosciuta su Instagram con il nome d'arte di @mochichuu, la modella italiana ha dato sfoggio a tutta la sua passione con un bellissimo cosplay di Xayah da League of Legends.

Xayah, la ribelle è uno dei campioni più amati del MOBA sviluppato da Riot Games. Sempre al fianco del suo compagno Rakan, la rivoluzionaria vastayana lotta per proteggere il suo popolo sfruttando la sua innata astuzia, la sua grande agilità e le sue affilatissime piume.

La cosplayer italiana Caterina Rocchi ha condiviso un set in cui interpreta la protagonista in svariate pose, seduta con il busto in avanti e le braccia incrociate, oppure in piedi di spalle alla fotocamera. A colpire è la qualità del costume, che però stando a quanto rivelato dall'artista, che negli ultimi tempi è impegnata con l'evento Guardiani Stellari di League of Legends, è purtroppo andato perduto.