League of Legends: un cosplay di Yasuo e Morgana in coppia pronti alla vittoria

Mentre gli occhi della community sono rivolti verso l'esordio del singolo paranoia, il primo brano della band virtuale di League of Legends Heartsteel, con un passo indietro facciamo ritorno alle LEC Finals 2023, grandioso evento di League of Legends impreziosito dall'interpretazione condivisa da due cosplayer professionisti.

Le LEC Finals di League of Legends sono state un successo, e non solo per il team eSports G2 che ha conquistato il dodicesimo trofeo europeo. Difatti, la manifestazione francese, che permetteva di qualificarsi ai prossimi mondiali di League of Legends in Corea del Sud, è stato uno degli eventi più seguiti dell'anno.

Non solo tanti match e adrenalina, l'evento ha ospitato anche alcuni artisti d'eccezione, tra i quali i cosplayer Ars'Heda e Bahamut. I due si sono cimentati in una splendida collaborazione per dare vita a un cosplay di Yasuo e Morgana da League of Legends. Nei vari scatti e nella clip che vi mostriamo in calce all'articolo, i due Campioni si danno le spalle a vicenda, pronti per dominare l'arena di battaglia sfruttando in sinergia i propri poteri.

Proprio Morgana è una delle protagoniste della recente patch 13.21 di League of Legends, che non solo ha avuto tra i propri obiettivi quelli di avere più combattimenti tra giocatori durante le partite e game leggermente più lunghi, ma anche quello di rendere la Campionessa più adatta a un maggior numero di ruoli.