League of Legends: quanto costano le skin di LOL?

In League of Legends, il famosissimo MOBA sviluppato da Riot Games per PC (di cui è disponibile anche una versione mobile chiamata LoL Wild Rift), è possibile scegliere tra centinaia di Campioni diversi, ognuno con un proprio ruolo e abilità particolari.

I Campioni possono anche esser personalizzati grazie ai tanti "Aspetti", cioè le skin del gioco. Ma quanto costa una skin su League of Legends? Destreggiarsi tra centinaia di Aspetti non è certo facile, per questo potrebbe tornare utile avere un quadro completo della situazione.

Skin di League of Legends: prezzi

310 RP - 3.50€

650 RP - 5€

1380 RP - 10€

2800 RP - 20€

5000 RP - 35€

7200 RP - 50€

Cominciamo subito col dire che ogni skin su League of Legends ha un determinato, la valuta virtuale del gioco che serve ad acquistare anche altri oggetti cosmetici. È possibile ottenere un determinato ammontare di RP in cambio di euro, nei seguenti formati:

Passiamo ora al "costo" delle skin. In modo simile ai prezzi delle skin di Fortnite, anche queste sono suddivise in base alla loro rarità, che ne determina ovviamente il prezzo in RP. Gli Aspetti più comuni costano da 390 a 1350 Riot Points (ovvero da 7 a 10 euro), mentre le più rare e preziose vanno da 520 a ben 5000 RP, ovvero fino ad un massimo di 35 euro.