League of Legends, debutto con sconfitta per Atleta Esports a EU Masters

Gli European Masters di League of Legends si sono rivelati davvero ostici per le compagini italiane coinvolte: dopo l’eliminazione dei Macko Esports nella fase Play-In, data dalle sconfitte contro Entropiq e Barça eSports, gli Atleta Esports hanno iniziato la loro avventura con una sconfitta contro LDLC OL.

Il sorteggio della massima competizione europea per team semi-professionisti di League of Legends non è stato particolarmente gentile con i vincitori del PG Nationals Spring Split 2022: le squadre che gli Atleta Esports dovranno affrontare sono infatti gli LDLC OL campioni di Francia, il secondo team degli Unicorns of Love arrivato terzo nella prima serie tedesca, e il team spagnolo dei BISONS ECLUB arrivato secondo ai play-off della SuperLiga spagnola, per giunta proprio sopra i Barça eSports. Insomma, un girone non proprio semplice.

La prima sconfitta è giunta quindi contro il team transalpino, il quale non è riuscito a contenere in certi contesti i nostri rappresentanti nella Landa degli Evocatori. Endz con Draven e Gabbo con Sett sono riusciti a offrire spettacolo in più contesti; tuttavia, certi teamfight non sono stati valutati con la freddezza che serve in uno scenario così importante, probabilmente complice anche il debutto su un palcoscenico internazionale. Ciononostante, quella offerta dagli Atleta Esports è stata una prima prova che ha mostrato la volontà dei giocatori di fare del proprio meglio anche in un girone così difficile. Vedremo, quindi, come andrà a finire.

Nel mentre, in Italia ci sono novità per il nuovo brand Mkers.