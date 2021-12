League of Legends: tutti i dettagli di LEC 2022 e PG Nationals in Italia

League of Legends è certamente uno dei titoli esport più seguiti in Italia: nel 2021 ha registrato record sorprendenti di spettatori in tutto il mondo e, nel Belpaese, continua a riscuotere successo. Cosa dovranno aspettarsi i fan del MOBA targato Riot Games per il 2022? Tra LEC e PG Nationals c’è tanto spettacolo!

La massima competizione europea LEC 2022 avrà inizio il 14 gennaio con lo Sprint Split che durerà otto settimane nella regular season e poi avrà due “Superweeks” di sfide continue, fino ai playoff e le finali tra 25 marzo e 9-10 aprile 2022. In tal caso si prevede la trasmissione dei match da Berlino, ove hanno sede gli studi Riot, ma non si prevede la presenza di pubblico fisico a popolare gli spalti. Successivamente, il 3 giugno dovrebbe avere inizio lo Summer Split 2022. Non mancheranno poi i classici MSI e Worlds.

In Italia il PG Nationals ritornerà il 18 gennaio 2022 con lo Sprint Split, come segnala il sito ufficiale, ma con un formato diverso: due giornate a settimana durante la regular season e playoff semplificati con un primo turno che vedrà subito le prime due squadre scontrarsi per aggiudicarsi il posto agli European Masters (i quali avranno luogo tra il 4 aprile e l’8 maggio) e, successivamente, il resto del torneo per il trofeo tricolore. Lo Summer Split avverrà invece tra il 6 giugno e il periodo tra 18 luglio e 14 agosto; mancano invece dettagli in merito all’European Masters estivo.

Ricordiamo che agli LEC parteciperanno il nuovissimo Team BDS e le seguenti squadre: Fnatic, G2 Esports, Mad Lions, Rogue, Vitality, Astralis, Excel, Misfits e SK Gaming. In Italia, infine, i Macko Esports dovranno difendere il loro titolo contro Samsung Morning Stars, Outplayed, Cyberground Gaming, Axolotl, GG Esports, Atleta Esports e Esports Empire. Riusciranno a vincere il terzo split consecutivo? Staremo a vedere.