League of Legends, dettagli mini-rework Sivir: come cambieranno le abilità

Una settimana fa lo sviluppatore Ray 'Ray Yonggi' Williams di casa Riot Games ha svelato l’arrivo del mini-rework di Sivir con l’intento di aggiornare a dovere l’ADC, peraltro uno dei più vecchi di League of Legends. In queste ore, invece, ha pubblicato tutti i dettagli tratti dall’ultimo update del PBE.

Il rioter RayYonggi su Twitter ha infatti rivelato quali sono i cambiamenti che questa settimana verranno messi alla prova sul PBE per comprendere quali devono essere i limiti di questa modernizzazione del kit di Sivir. In particolar modo, emerge che la dose di mana diminuisce ulteriormente e aumentano i danni fisici e la velocità di attacco, mentre la passiva porta a un aumento del guadagno della velocità di movimento.

La Lama boomerang, invece, vede un ridimensionamento del danno (diminuisce in early e aumenta in late), non vede lo scaling con AD ma scala con il colpo critico fino a un massimo del 100%; inoltre, diminuisce il costo in mana e aumenta il tempo del cooldown. La seconda abilità, Colpo di rimbalzo, vede un aumento della durata del buff e la diminuzione dei rimbalzi massimi, optando però per bersagli non colpiti anziché bersagli qualunque in range.

Cambiamento importante per lo Scudo incantato, il quale non rimborsa più mana ma cura Sivir e attiva la passiva; inoltre, ottiene un costo in mana e aumenta il tempo di ricarica. L’obiettivo è chiaramente quello di offrire più sustain e rendere Sivir focalizzata sugli attacchi base piuttosto che sulle abilità.

Infine, la Suprema rimuove la velocità di attacco e di movimento bonus date immediatamente, ma conferisce dal 20 al 30% di velocità di movimento in più ad alleati e Sivir, con refresh per ogni eliminazione (ergo uccisione o assist), mentre gli attacchi base messi a segno durante l’attivazione della Suprema riducono il cooldown delle altre abilità di Sivir di ben cinque secondi.

Ora sarà necessario attendere pazientemente il debutto di questo update oltre al PBE; chissà se ci saranno altre modifiche!

Nel mentre, Riot ha confermato l’evento Star Guardian 2022 per League of Legends.