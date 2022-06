League of Legends, domani prende il via il PG Nationals Summer Split 2022!

Oltre alla diffusione del programma dell’LEC Summer Split 2022 di League of Legends, in questi giorni è stato chiarito il programma del torneo italiano di League of Legends più amato dal pubblico, il PG Nationals Summer Split 2022 che prenderà il via domani, 7 giugno 2022.

La competizione firmata PG Esports, tournament organizer leader in Italia, vedrà le stesse otto squadre dello Spring Split 2022 alle prese con numerosi match fino al 31 luglio con i playoff e al 7 agosto con la caldissima finale. Gli appassionati nei prossimi giorni vedranno di nuovo i campioni in carica, Atleta Esports, contro i precedenti campioni in carica Macko e le varie compagini del Belpaese: si parla degli aNc Outplayed, partecipanti di lungo corso del torneo, seguiti a ruota dagli Axolotl che toccano così la loro quarta presenza ai PG Nationals, e i Cyberground Gaming, anch’essi veterani della competizione.

La rosa dei team è completata con il ritorno dei Samsung Morning Stars, team storico dei PG Nationals in gara con l’obiettivo di rifarsi dalle performance non particolarmente brillanti dello scorso split, dei GG Esport, il team che fa della community il proprio punto di forza e infine, degli Esport Empire, alla loro seconda esperienza nel circuito agonistico.

Le emozionanti sfide del torneo saranno commentate da una broadcast crew di tutto rispetto, di cui faranno parte Roberto 'KenRhen' Prampolini, Emiliano 'Moonboy' Marini, Gabriele 'Wolcat' Catterin, Andrea 'Juannetti' Giovannetti, Filippo 'Etrurian' Burresi, Giulia 'Juniper' Migliore e Silverio 'Deidara' Masi, che aveva partecipato allo scorso split come giocatore e che ora indosserà i panni di analyst.

I match saranno in onda ogni martedì e mercoledì dalle 18:45 sul canale Twitch dedicato, PG_Esports_LoL.