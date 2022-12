League of Legends, Doublelift torna in LCS: ha firmato con 100 Thieves!

Se da una parte abbiamo leggende riconfermate per il prossimo anno, con il rinnovo del contratto tra Faker e T1 per altri tre anni, dall’altra abbiamo miti che ritornano sulla Landa degli Evocatori: Doublelift ha firmato con 100 Thieves e parteciperà ufficialmente all’LCS 2023.

L’AD Carry più rinomato degli Stati Uniti, otto volte vincitore del campionato d’oltreoceano di League of Legends, è tornato per cercare quella che potrebbe essere l’ultima sua impresa, il nono titolo. Dopo due anni dal ritiro, Yiliang Peng torna a competere assieme all’ex compagno di squadra Soren “Bjergsen” Bjerg, Closer, Tenacity e Busio, con questi ultimi due promossi dalla 100 Thieves Academy.

Il video teaser pubblicato da 100 Thieves ha mostrato un siparietto comico, dove Doublelift veste i panni di un “anziano” giocatore, veterano di League of Legends: “Ai miei tempi, la corsia dei bot era in salita in entrambe le direzioni, questi ragazzi non sanno quanto siano bravi…potrei giocare meglio io stesso, e ho quasi 30 anni”. Insomma, il tipico banter che alimenta la competizione.

Dopo la qualifica a Worlds 2022 e una stagione non proprio in forma, l’organizzazione di Nadeshot si ripresenta allora con un roster fantastico per la prossima primavera competitiva. Riuscirà a ottenere il tanto desiderato trofeo? Staremo a vedere.

In precedenza, invece, abbiamo spiegato come l’LEC cambia volto nel 2023.