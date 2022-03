League of Legends, Doublelift vuole tornare sulla Landa: 'Penso al nono titolo nazionale'

Dopo il ritorno di Uzi in LPL con Bilibili Gaming, la community di League of Legends forse dovrà prepararsi al ritorno di un’altra leggenda della Landa egli Evocatori: l’otto volte campione in LCS Doublelift ha ammesso di volere tornare nella principale competizione nordamericana per ottenere il suo nono titolo nazionale.

Come ripreso da Dot Esports, il 28enne Yiliang Peng ha manifestato più volte in questo periodo la volontà di scendere nuovamente sul palco della massima competizione statunitense di League of Legends, cercando dimenticare il triste capitolo dei Worlds 2020 in Cina conclusosi con il record negativo di 0-6 per i suoi TSM, dopo la vittoria dell’ottavo trofeo nazionale. La sua ultima stagione lo ha comunque elevato nel paese a stelle e strisce tra gli ADC più importanti visti nel contesto della League of Legends Championship Series e non solo, ma per lui potrebbe non essere abbastanza.

In più contesti, tra cui il podcast Trash Talk, ha manifestato la volontà di “rispolverare” la maglia simbolo del competitivo per tornare sulla Landa: “Penso che Bjergsen abbia avuto il miglior ritorno possibile, quando è tornato ha detto alla sua squadra: 'Ragazzi, sono fuori da un anno, non sarò forte, ma prometto che posso tornare in forma. Ho solo bisogno di tempo'. Penso sia la mentalità giusta”.

Insomma, non va assolutamente escluso un suo ritorno futuro sullo stile del danese Bjergsen o del collega ADC Uzi. Quando avverrà? Lo sapremo solamente con il passare del tempo.

