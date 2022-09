League of Legends, c'è patch 12.17: grandi novità per Hecarim e Maokai

A fine agosto avevamo anticipato importanti novità per Hecarim su League of Legends, e finalmente sono arrivate: la patch 12.7 di League of Legends introduce cambiamenti notevoli per “L’Ombra della Guerra” e per Maokai, oltre a piccole modifiche tra buff e nerf per numerosi campioni.

Sulla Landa degli Evocatori arrivano un Centauro e un Treant rinnovati nelle caratteristiche essenziali: in primis, Hecarim ottiene più danni per la Q e un numero maggiore di cariche, mentre la W aggiunge armatura e resistenza magica e la Carica Devastante si fa meno poderosa ma dai danni massimi più elevati. Infine, la Suprema porta a una Paura dalla durata inferiore. L’idea, pertanto, è quella di rendere Hecarim un Bruiser piuttosto che un Assassin.

Maokai diventa invece più adatto per l’utilizzo nella giungla grazie a modifiche per la passiva e tre abilità (Q, E ed R): la passiva riceve a una riduzione del cooldown quando si viene colpiti da mostri grandi, mentre la Q fa più danni base e in percentuale alla salute massima, oltre che bonus ai mostri. La E non infligge più danni in percentuale e i minion generati nei cespugli non infliggono più danni bonus ai minion; inoltre, aumenta il rallentamento e diminuisce il costo in mana. Infine, la Presa della Natura accelera più rapidamente e garantisce movimento bonus a Maokai.

Troviamo poi nerf per campioni protagonisti dell’ultimo meta: Ahri, Azir, Nami – che non attiverà più l’Elettroshock con la sua E -, Renekton, Sivir, Sylas, Taric, Trundle e Wukong. Seguono dunque buff per Camille – che riceverà uno scudo migliorato con la sua passiva e danni aumentati per il rampino -, Ezreal, Graves, Kassadin, Miss Fortune, Nocturne, Rell, Sett e Twisted Fate.

Dulcis in fundo, aumenta il prezzo del Cronografo e, di conseguenza, anche quello di oggetti come Angelo Custode e Clessidra di Zhonya. Tuttavia, aumentano il danno fisico del primo oggetto e il potere magico del secondo per bilanciare il tutto.

Per maggiori informazioni, in calce alla notizia trovate il changelog completo tramite la pagina dedicata.

Parlando invece della scena competitiva, i Macko Esports sono stati eliminati dall’EU Masters 2022.