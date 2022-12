League of Legends, il nuovo EMEA Championship inizierà il 21 gennaio

Il cambio di formato del campionato LEC di League of Legends a breve si farà vedere concretamente al pubblico: il nuovo ecosistema EMEA diviso in LEC ed European Regional League vedrà l’avvio delle competizioni il 21 gennaio con il primo match tra G2 Esports ed Excel Esports.

Il massimo campionato europeo League of Legends EMEA Championship (che conserva comunque l’acronimo LEC) tornerà in azione il 21 gennaio con la prima partita del LEC Winter 2023, ma la vera novità è il lancio di dirette streaming per LoL Esports EMEA sette giorni alla settimana: sabato, domenica e lunedì si terrà la serie principale LEC, mentre nei restanti giorni della settimana si divideranno le varie European Regional Leagues o ERL.

Secondo quanto dichiarato da LoL Esports, “Estendere le trasmissioni LEC a tre giorni significa che possiamo offrire fino a 15 partite a settimana, portando ancora più entusiasmo a ciascuno di voi. Inoltre, a seconda della fase della divisione in corso, offriremo cinque serie al meglio di uno, due al meglio di tre o una singola serie al meglio di cinque ogni giorno LEC! Vale anche la pena sottolineare che i nostri momenti più importanti, le nostre Split Finals e Season Final, saranno tutti ospitati la domenica”.

Ricordiamo dunque che per noi fan italiani queste sono le squadre di riferimento:

LEC

Astralis

Excel Esports

Fnatic

G2 Esports

KOI

MAD Lions

SK Gaming

Team BDS

Team Heretics

Team Vitality

PG Nationals

Atleta Esport

Axolotl

Cyberground Gaming

GGEsports

Macko Esports

Outplayed

Dsyre

Webidoo Gaming

Proprio oggi, peraltro, è arrivata la conferma della firma tra Rekkles e Fnatic.