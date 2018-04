League of Legends: emergono nuovi indizi per il prossimo Campione del roster

Riot Games si appresta a svelare un nuovo campione per il roster di League of Legends. Poche ore fa, infatti, il publisher ha pubblicato un teaser trailer per l'imminente torneo Mid-Season Invitational e, tra i fotogrammi, appare una figura indubitabilmente nuova, mai vista prima.

Il video, come potete vedere, è davvero curato e pieno di scene evocative in cui compaiono alcuni dei giocatori professionisti più famosi al mondo che si battono in un epico scontro a fianco dei campioni di League of Legends.

Ad un certo punto del video, in un fotogramma (a 0:45), si può intravedere fugacemente la sagoma scura di una creatura che emergere dalle acque.

L'immagine, quindi, si allinea perfettamente agli indizi che la stessa Riot ha pubblicato la settimana scorsa nell'ultimo post dedicato alla Champion Roadmap. Nell'intervento ufficiale (non a caso titolato “Never turn your back on the sea”), il team di sviluppo prometteva un campione aggressivo e suggerendo una tematica “acquatica”, con una creatura a proprio agio nelle profondità marine e probabilmente caratterizzato da poteri e abilità profilate sull'elemento acqua.

Le briciole di pane sparse dal team di sviluppo iniziano a delineare, dunque, la possibile figura del nuovo campione. Ci vorrà probabilmente ancora un bel po' di tempo, però, prima che Riot riveli ufficialmente la nuova aggiunta del roster.