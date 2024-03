League of Legends emoziona in un cosplay di Jinx e Powder, tra presente e passato

È un periodo d'oro per gli appassionati di League of Legends. Oltre al costante supporto ricevuto dal MOBA di Riot Games, negli ultimi giorni è arrivato Bandle Tale A League of Legends Story, uno spin-off GDR "cozy" che permette ai giocatori di concedersi degli attimi di relax dopo la frenesia delle battaglie multiplayer.

Negli ultimi giorni la community di appassionati è stata sorpresa anche dall'annuncio di 2XKO, il picchiaduro di League of Legends che in precedenza era conosciuto con il titolo di Project L. In sviluppo da Riot e Radiant Entertainment, questo fighting game che vanterà l'impressionante roster di personaggi di League of Legends arriverà nel 2025 su PC e console.

Prima di vedere Jinx, Ahri e gli altri, iconici protagonisti di LOL darsele di santa ragione in 2XKO, su Netflix arriverà la Stagione 2 di Arcane. Il sequel della serie animata di League of Legends è forse il più atteso tra i progetti. La stagione d'esordio, infatti, conquistò appassionati e non. Arrivato nel 2021, Arcane: League of Legends è un anime eccezionale, che racconta il passato di personaggi importanti come Jinx e V, e che amplia e valorizza la lore della serie.

In questo cosplay di Jinx da League of Legends viene ripreso proprio Arcane. Nello scatto condiviso dalle cosplayer Hippo_chii e Martina Nikolova possiamo infatti vedere la Jinx, la folle e impulsiva criminale Zaunita con il lanciarazzi Fishbones estratto, al fianco della piccola e impaurita Powder.