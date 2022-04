League of Legends, esordio dei Macko Esports agli EU Masters: com'è andata?

Con la vittoria del PG Nationals Spring Split 2022 da parte degli Atleta Esports, i Macko Esports ex campioni in carica si sono trovati costretti ad affrontare la fase Play-in per salire sul palcoscenico dell’European Masters Spring 2022, massima competizione semi-pro in Europa: come è andata la prima giornata?

Il girone in cui si trovano sembra essere davvero combattuto: l’avvio della fase Play-in avvenuto ieri, 4 aprile 2022, ha visto la compagine italiana affrontare in ordine Entropiq, Barça eSports e WLGaming Esports. Il primo match contro l’organizzazione ceca si è concluso con una sconfitta legata, molto probabilmente, dalle scelte nella Botlane con Seraphine nelle mani di Rharesh: senza molti danni da parte dell’enchanter, la squadra non è riuscita ad avere la meglio sugli avversari, nonostante alcuni segnali positivi a circa 15 minuti.

La seconda partita contro i Barça eSports si è conclusa allo stesso modo con una sconfitta: nonostante un buon inizio, con il passare del tempo la gold difference si è fatta sentire, come anche l’assenza di danni da parte della Botlane gestita da Soraka e Karma. L’ultimo scontro della serata si è concluso però con una vittoria importante per i Macko Esports, complice una pentakill da parte di HawHaw con Zilean e l’interessante counterpick di Click contro Zeri, un esotico Nasus come Support.

Per cercare di aggiudicarsi un posto nel Main Event, ora i Macko Esports dovranno riuscire ad avere la meglio nella seconda giornata e sperare in un sorteggio fortuito nella fase Knockout. Non ci resta, quindi, che augurare loro buona fortuna!

