League of Legends EU LCS: è la resa dei conti per le formazioni europee

La finale della EU LCS è l'evento culminante della Summer Split europea, evento conclusivo della stagione in cui le migliori squadre della regione si affronteranno per avere la possibilità di vincere il ricco montepremi (circa 200.000 euro).

Non solo: il titolo del campionato e rappresentare la propria regione al 2018 World Championship che inizierà il prossimo tre ottobre in Corea del Sud. Quest'anno, le finalissime e la finalina per il terzo posto si terranno al Palacio Vistalegre di Madrid, in Spagna, dall'8 al 9 settembre a partire dalle ore 15:00.

Esattamente come avviene per i normali streaming della Lega, tutta l'azione delle finali europee LCS sarà trasmessa sul canale Twitch ufficiale di Riot Games con i consueti show pre-partita e post-partita in diretta prima e dopo l'evento principale.

Quattro squadre saranno a Madrid questo fine settimana: Team Vitality e Misfits Gaming saranno l'una contro l'altra il sabato per contendersi il terzo posto, mentre Fnatic e Schalke 04 giocheranno nell'evento principale il giorno successivo.

Durante le finali, le squadre si sfideranno in un formato best-of-five. La squadra vincente tra Schalke 04 e Fnatic vincerà il titolo e il primo biglietto per l'accesso al campionato del mondo 2018. La squadra con il maggior numero di punti nel campionato dello Spring e Summer andrà in Corea del Sud come migliore “seconda”. Se il Team Vitality dovesse vincere la finalina e lo Schalke perde, i Vitality andranno ai Mondiali come secondi assoluti, in quanto detentori di un bel gruzzolo di punti. Se il Team Vitalty perderà la partita, invece, sarà lo Schalke ad andare ai Worlds 2018.