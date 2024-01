League of Legends si evolve: da Arcane 2 agli eSport, le novità della Stagione 2024

Dopo aver assistito alle iniziative di Riot Games a tema League of Legends nella cornice del Lucca Comics & Games 2023, gli sviluppatori del celebre MOBA confermano l'avvenuta partenza della Stagione 2024, una fase ingame che promette di essere ricca di sorprese.

L'evento segna ufficialmente l'inizio della Stagione classificata e di quella dei tornei di LoL per giocatori amatoriali e professionisti, il perfetto viatico per i festeggianti in arrivo a ottobre con il quindicesimo anniversario dal lancio di League of Legends.

Quest'anno ci sarà anche la Stagione 2 di Arcane, un evento che sarà accompagnato dall'arrivo di Ambessa Medarda sulla Landa di LoL insieme a VGU e ai Campioni di Arcane più avanti nel 2024. Spazio anche a tante funzionalità di gameplay inedite e ai nuovi aspetti ispirati alla serie Arcane. La Stagione 2024 di League of Legends porterà in dote anche delle profonde modifiche al sistema della Maestria del Campione, il ritorno di Arena, l'aggiunta di una nuova modalità di gioco e tanto altro ancora, come i nuovi aspetti dei Campioni.

Ci saranno anche dei miglioramenti alle valutazioni dei giocatori compiute dal sistema classificato, con modifiche che dovrebbero ridurre le situazioni in cui un giocatore viene abbinato a qualcuno con un livello di abilità enormemente diverso.

Sul fronte degli eSport di League of Legends, Riot Games spiega di aver apportato delle modifiche alle regole per qualificarsi ai due tornei globali del Mid-Season Invitational di LoL (MSI) e del Campionato Mondiale di League of Legends (Mondiali): la Stagione 2024 introduce infine la Hall of Legends, la versione di League of Legends di un albo d'onore.

I giocatori più affezionati possono inoltre acquistare del nuovo merchandisce che celebra la Season 2024 appena iniziata: il negozio di Riot Games propone la Statuetta Jimei Palace di Aatrox in scala 1:6 e la Statuetta Samira Unlocked.