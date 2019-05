League of Legends: Times Square si veste a festa per il compleanno di Faker

La stella degli SK Telecom T1, squadra coreana con cui ha vinto tre titoli mondiali, il 7 maggio ha festeggiato il suo ventiquattresimo compleanno, come sempre giocando. Lee “Faker” Sang-hyeok è attualmente impegnato in Vietnam per la fase a gironi del Mid-Season Invitational in qualità di vincitore della lega nazionale di Seul.

Il torneo non sta andando come preventivato, surclassati per due volte dai G2 Esports e strapazzati dai cinesi degli Invictus Gaming campioni del mondo.

Eppure i tifosi di Faker gli rimangono più che affezionati, in particolare quelli americani, che hanno realizzato un regalo di compleanno davvero speciale. Diversi fan hanno avviato una raccolta fondi online per comprare uno spazio pubblicitario a Times Square, uno dei luoghi più conosciuti di New York e del mondo, per omaggiare il giocatore coreano: diverse foto della sua lunga carriera hanno fatto da contorno alla scritta “24 maggio compleanno di SKT T1 Faker”.

Un omaggio simile era avvenuto nel 2017 per un giocatore dei Seoul Dynasty, Joon-Hyuk "zunba" Kim, uno dei più apprezzati della Overwatch League: per lui un messaggio di buon compleanno nella metropolitana di Seul.