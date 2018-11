League of Legends: Faker rinnova con SK Telecom T1, fine delle speculazioni

La star di League of Legends Lee "Faker" Sanghyeok ha firmato un nuovo contratto con gli SK Telecom T1, ponendo finalmente fine alle speculazioni sul suo futuro.

Il periodo da free agent del campione è durato davvero poco, anche se ha dato adito a una valanga di commenti e previsioni sul prosieguo della sua carriera. "Lee "Faker" Sanghyeok, Lee "Effort" Sangho e Han "Leo" Kyeore hanno rinnovato il loro contratto con gli SKT T1", ha dichiarato la blasonata organizzazione coreana sui social. "Non vediamo l'ora di avere e sostenere i tre giocatori per la stagione 2019".

La notizia – sicuramente ottima per tutti i fan nonostante il periodo no di Faker nel corso della stagione 2018 – segue i drastici cambiamenti avvenuti all'interno dell'organizzazione dopo l'anno di transizione. Gli SKT infatti ha annunciato la conclusione del contratto degli ex campioni del mondo Kang "Blank" Sun-gu, Bae "Bang" Jun-sik e Lee "Wolf" Jae-wan.

Anche se Effort e Leo rimangono nel roster, non è chiaro se il duo giocherà nella formazione di partenza o se gli SKT progettano di ricostruire il roster proprio intorno a Faker procedendo con nuovi grandi acquisti. Indipendentemente da ciò che accadrà sino all'inizio della stagione 2019, avere Faker tra le proprie fila è già un grande colpo per l'organizzazione.