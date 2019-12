League of Legends fotorealistico: fan ricrea la Landa degli Evocatori su Unreal Engine 4

Dalle pagine del canale YouTube di Wayne S, il programmatore e designer appassionato di League of Legends ha voluto ricreare su Unreal Engine 4 una delle mappe più iconiche del MOBA di Riot Games, ovvero la Landa degli Evocatori.

L'autore di questo progetto si è servito degli strumenti legati al motore grafico di Epic Games per offrirci la sua versione iper-realistica di Summoner's Rift. Il video ripercorre l'intero processo di sviluppo portato avanti dal fan di League of Legends per trasporre su UE4 tutti gli elementi grafici, artistici e ludici della mappa del kolossal multiplayer di Riot Games: scorrendo le scene di questo filmato si notano le radure in cui sono suddivise le diverse zone della mappa e la strada centrale che congiunge le due aree simmetriche dello scenario, con tanto di alberi fotorealistici e di strutture architettoniche perfettamente ricostruite.

Giudicate voi stessi i risultati ottenuti dallo youtuber appassionato di LoL e diteci che cosa ne pensate al riguardo. Se vi incuriosiscono questi "esperimenti videoludici", vi ricordiamo che su queste pagine trovate anche i filmati che mostrano le reinterpretazioni in chiave Unreal Engine 4 della mappa Blood Gulch di Halo Combat Evolved e del laboratorio di Victor Vector di Cyberpunk 2077.