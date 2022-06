League of Legends: finale LEC Summer Split 2022 si terrà in Svezia

L’LEC Summer Split 2022 iniziato il 17 giugno accogliendo nuovamente il pubblico in studio al 100% della capacità ha anche una città pronta a ospitare le fasi finali dal vivo: dopo tre anni di chiusura a causa del COVID-19, la competizione europea di League of Legends vedrà le finali nell’arena di Malmö, in Svezia.

Nelle giornate del 10 e 11 settembre 2022 le finali dell’LEC Summer Split 2022 verranno disputate a Malmö, come annunciato dalla stessa Riot Games; peraltro, a Copenhagen tra meno di 20 giorni si terranno le finali del circuito europeo del Valorant Championship Tour, segno che le città nordiche sono tanto amate dall’organizzatore.

Maximilian Schimdt, responsabile dell’Esports di League of Legends per la regione Emea, si è detto entusiasta di poter accogliere nuovamente i tifosi dal vivo dopo la riapertura degli studi di Berlino al pubblico: “Siamo assolutamente entusiasti di annunciare che ospiteremo le nostre finali estive 2022 a Malmö, in Svezia. Essendo il primo roadshow che abbiamo ospitato lontano dal nostro studio di Berlino in tre anni, non vediamo l’ora di regalare ai fan un’esperienza indimenticabile. Siamo lieti di lavorare di nuovo con la città di Malmö e non vediamo l’ora di portare l’atmosfera mozzafiato nella loro città”.

Ricordiamo, nel mentre, che i piazzamenti attuali vedono gli EXCEL guidare a sorpresa la Regular Season con 4 vittorie e 1 sconfitta assieme ai G2 Esports, seguiti con 3 vittorie e 2 sconfitte da Astralis, Rogue, MAD Lions e Fnatic.

A proposito del rinomato MOBA, sappiate che la prossima patch introdurrà importanti modifiche a Gwen.